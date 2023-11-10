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Присвоили почти ₴700 000, собранных на лечение тяжелобольных детей и военных: в Киеве двое мужчин сообщены о подозрении

13:58, 10 ноября 2023
Участники схемы размещали в Facebook ложные публикации о якобы срочном сборе средств на благотворительные нужды по лечению тяжелобольных детей и раненых военных.
Присвоили почти ₴700 000, собранных на лечение тяжелобольных детей и военных: в Киеве двое мужчин сообщены о подозрении
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве сообщили о подозрении двум мужчинам, которые под видом сбора денежных средств на лечение тяжелобольных детей и военнослужащих обманывали граждан (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2022 году мужчина вместе с сообщником разработали преступную схему обмана людей.

Участники схемы размещали в Facebook ложные публикации о якобы срочном сборе средств на благотворительные нужды по лечению тяжелобольных детей и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Неравнодушные граждане перечислили на банковскую карту злоумышленников около 680 тыс. грн. Однако на нужды детей и военнослужащих деньги не направлялись, а использовались злоумышленниками по собственному усмотрению.

Следствием собраны доказательства о совершении преступлений в отношении 22 потерпевших из разных регионов Украины. Работа по установлению других пострадавших продолжается.

«Просим граждан, перечислявших средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя «Степко Андрей Витальевич», «Степко Андрей», «Андрей Степко» в социальной сети «Facebook», проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или Соломенское УП ГУ ЧП в г. Киеве», — отметили в прокуратуре.

Указанным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер.

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