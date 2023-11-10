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Привласнили майже ₴700 000, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових: у Києві двом чоловікам повідомлено про підозру

13:58, 10 листопада 2023
Учасники схеми розміщували у Facebook неправдиві публікації про начебто терміновий збір коштів на благодійні потреби з лікування важкохворих дітей та поранених військових.
Привласнили майже ₴700 000, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових: у Києві двом чоловікам повідомлено про підозру
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві повідомили про підозру двом чоловікам, які під виглядом збору грошових коштів на лікування важкохворих дітей та військовослужбовців ошукували громадян (ч. 3 ст. 190 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році чоловік разом зі спільником розробили злочинну схему ошукування людей.

Учасники схеми розміщували у Facebook неправдиві публікації про начебто терміновий збір коштів на благодійні потреби з лікування важкохворих дітей та поранених військовослужбовців Збройних сил України.

Небайдужі громадяни перерахували на банківську картку зловмисників близько 680 тис. грн. Проте на потреби дітей та військовослужбовців гроші не скеровувалися, а використовувалися зловмисниками на власний розсуд.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 22 потерпілих з різних регіонів України. Робота з встановлення інших постраждалих триває.

«Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Степко Андрій Віталійович», «Степко Андрей», «Андрій Степко» в соціальній мережі «Facebook», поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві», — зазначили в прокуратурі.

Вказаним особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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