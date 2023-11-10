Хакери, пов'язані з рф, атакували чат-бот ChatGPT

Чат-бот ChatGPT був перевантажений і деякий час не працював.

Фото: eurotopics.net

Компанія OpenAI, яка розробила чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту, підтвердили, що причиною збоїв у роботі ChatGPT стала DDoS-атака. Відповідальність за атаку вже взяла на себе пов'язана з росією група хакерів Anonymous Sudan, повідомляє TechCrunch.

Як зазначає видання, що ChatGPT повідомляв про збої протягом останніх 24 годин.

«Користувачі, які намагалися отримати доступ до сервісу, отримували повідомлення про те, що «ChatGPT зараз перевантажений», а інші користувачі, включаючи TechCrunch, не змогли увійти в сервіс», - пише видання.

В OpenAI пізніше заявили, що проблему було вирішено. Проте з того часу компанія оновила свою сторінку звітів про проблеми, заявивши, що продовжує спостерігати «періодичні збої» у роботі ChatGPT та його API, що дозволяє розробникам інтегрувати модель ChatGPT у власні програми. А пізніше заявила, що перебої у роботі «пов'язані з аномальною структурою трафіку, яка відбиває DDoS-атаку».

Агентство Bloomberg стверджує, що група хакерів Anonymous Sudan заявила, що націлилася на компанію OpenAI через її підтримку Ізраїлю.

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