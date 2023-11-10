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  1. В мире

Хакеры, связанные с рф, атаковали чат-бот ChatGPT

11:28, 10 ноября 2023
Чат-бот ChatGPT был перегружен и некоторое время не работал.
Хакеры, связанные с рф, атаковали чат-бот ChatGPT
Фото: eurotopics.net
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В компания OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта, подтвердили, что причиной сбоев в работе ChatGPT стала DDoS-атака. Ответственность за атаку уже взяла на себя связанная с россией группа хакеров Anonymous Sudan, передает TechCrunch.

Как отмечает издание, что ChatGPT испытывал спорадические сбои в течение последних 24 часов.

«Пользователи, которые пытались получить доступ к сервису, получали сообщение о том, что «ChatGPT сейчас перегружен», а другие пользователи, включая TechCrunch, не смогли войти в сервис», - пишет издание.

В OpenAI позже заявили, что проблема была решена. Однако с тех пор компания обновила свою страницу отчетов о проблемах, заявив, что продолжает наблюдать «периодические сбои» в работе ChatGPT и его API, который позволяет разработчикам интегрировать модель ChatGPT в свои собственные приложения. А позже заявила, что перебои в работе «связаны с аномальной структурой трафика, отражающей DDoS-атаку».

Агентство Bloomberg утверждает, что группа хакеров Anonymous Sudan заявила, что нацелилась на компанию OpenAI из-за ее поддержки Израиля.

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