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  1. Суд инфо

История основания Конституционного Суда Украины: лекция судьи КСУ Галины Юровской, видео

09:53, 10 ноября 2023
Судья КСУ Галина Юровская рассказала об этапах становления органа, полномочиях Суда, формах обращения к нему, а также составе и порядке формирования КСУ.
История основания Конституционного Суда Украины: лекция судьи КСУ Галины Юровской, видео
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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела видео-лекцию на тему: «История основания Конституционного Суда Украины».

Лектор сообщила об этапах становления органа конституционного контроля. В частности, отметила один из этапов, который начался после провозглашения независимости Украины, а именно: рассказала об отдельных положениях Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“ от 3 июня 1992 года и Конституционного договора между Верховной Радой Украины и Президентом Украины от 8 июня 1995 года , согласно которым Конституционный Суд входил в судебную систему Украины.

Интересной для слушателей станет информация о докторе юридических наук, профессоре, выдающемся ученом-правоведе Леониде Юзькове, которого Верховная Рада Украины в июле 1992 года избрала Председателем Конституционного Суда Украины. Его научные наработки по теории украинской доктрины конституционной юрисдикции и практические разработки законодательных основ конституционного судопроизводства до сих пор полезны.

Второй этап начался после принятия Конституции Украины 28 июня 1996 и принятия Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" 16 октября 1996, который детализировал основы деятельности Суда и его полномочия. Судья рассказала о первом составе Суда, первом принятом решении по делу о несовместимости депутатского мандата, требованиях к судье и т.д.

Отдельное внимание Галина Юровская сосредоточила на конституционной реформе правосудия 2016 года, в результате которой был введен институт индивидуальной конституционной жалобы и принята новая редакция Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" от 13 июля 2017 года.

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