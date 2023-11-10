Історія заснування Конституційного Суду України: лекція судді КСУ Галини Юровської, відео

Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про етапи становлення органу, повноваження Суду, форми звернення до нього та склад і порядок формування КСУ.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела відео-лекцію на тему: «Історія заснування Конституційного Суду України».

Лекторка повідомила про етапи становлення органу конституційного контролю. Зокрема, наголосила на одному з етапів, який розпочався після проголошення незалежності України, а саме: розповіла про окремі положення Закону України „Про Конституційний Суд України“ від 3 червня 1992 року та Конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України від 8 червня 1995 року, за якими Конституційний Суд входив до судової системи України.

Цікавою для слухачів стане інформація про доктора юридичних наук, професора, видатного вченого-правознавця Леоніда Юзькова, якого Верховна Рада України в липні 1992 року обрала Головою Конституційного Суду України. Його наукові напрацювання з теорії української доктрини конституційної юрисдикції та практичні розробки законодавчих засад конституційного судочинства і досі є корисними.

Другий етап розпочався після ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року й ухвалення Закону України „Про Конституційний Суд України“ 16 жовтня 1996 року, який деталізував засади діяльності Суду та його повноваження. Суддя розповіла про перший склад Суду, перше ухвалене рішення у справі „щодо несумісності депутатського мандату“, вимоги до судді тощо.

Окрему увагу Галина Юровська зосередила на конституційній реформі щодо правосуддя 2016 року, унаслідок якої було запроваджено інститут індивідуальної конституційної скарги та ухвалено нову редакцію Закону України „Про Конституційний Суд України“ від 13 липня 2017 року.

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