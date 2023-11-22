Якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року, то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати.

Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області пояснило, як до страхового стажу зараховується період догляду за особою з інвалідністю.

Так, згідно із Законом України від 15 квітня 2023 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування до страхового стажу періодів:

догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду;

догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

До страхового стажу зараховується період догляду за дотримання певних умов:

якщо людина, яка здійснювала догляд, є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працювала в такий період;

отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки у цей період вона є застрахованою особою (ст. 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”). Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року (після впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати. У разі доцільності зазначений період “оптимізується” (вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком).

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