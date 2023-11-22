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Как в страховой стаж засчитывается период ухода за лицом с инвалидностью

23:03, 22 ноября 2023
Если уход имел место в период с июля 2000, то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы.
Как в страховой стаж засчитывается период ухода за лицом с инвалидностью
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области объяснило, как в страховой стаж засчитывается период ухода за лицом с инвалидностью.

Так, согласно Закону Украины от 15 апреля 2023 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов:

  • ухода за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста и за заключением учреждения здравоохранения требует постоянного постороннего ухода;
  • ухода за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность.

В страховой стаж засчитывается период ухода за соблюдением определенных условий:

  • если человек, который осуществлял уход, трудоспособен (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
  • не работала в такой период;
  • получала в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку в этот период он является застрахованным лицом (ст. 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Страхователем для нее является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.

Если уход имел место в период с июля 2000 (после внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования), то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы. В случае целесообразности указанный период оптимизируется (исключается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии как период с низким заработком).

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