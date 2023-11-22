Из-за блокады границы в Польше и Словакии появились очереди из украинских грузовиков в Венгрии

Из-за заблокированных пунктов пропуска границы в Польше и Словакии украинские перевозчики создали очереди в Венгрии.

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На основном пограничном переходе между Венгрией и Украиной возникли значительные очереди грузовиков из-за изменения маршрутов перевозчиков из польских и словацких пунктов пропуска, которые заблокированы местными дальнобойщиками. Об этом сообщает Reuters.

В результате протеста польских дальнобойщиков, который длится уже вторую неделю и который препятствует движению к трем пунктам пропуска на границе, грузовики на пункте пропуска Польша-Украина застоялись на несколько миль.

В то же время, в Словакии вчера заблокировали главный пункт пропуска на границе с Украиной, хотя профсоюз перевозчиков страны называл это акцией одного грузовика. И хотя Словакия временно возобновила движение грузовиков на границе с Украиной, существует риск присоединения к польским дальнобойщикам в протесте.

Дальнобойщики требуют ограничения количества украинских грузовиков, въезжающих в Европейский Союз.

После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, украинские дальнобойщики были освобождены от получения разрешений на пересечение границы. Однако эта ситуация подорвала бизнес польских и словацких водителей.

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