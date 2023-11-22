Через блокаду кордону в Польщі та Словаччині з’явилися черги з українських вантажівок в Угорщині

Через заблоковані пункти пропуску кордону в Польщі та Словаччині українські перевізники створили черги в Угорщині.

Джерело фото: glavcom

На основному прикордонному переході між Угорщиною та Україною виникли значні черги вантажівок через зміну маршрутів перевізників з польських і словацьких пунктів пропуску, які заблокувані місцевими далекобійниками. Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок протесту польських далекобійників, що триває вже другий тиждень і який перешкоджає руху до трьох пунктів пропуску на кордоні, вантажівки на пункті пропуску Польща-Україна застоялися на кілька миль.

У той же час, у Словаччині вчора заблокували головний пункт пропуску на кордоні з Україною, хоча профспілка перевізників країни називала це акцією однієї вантажівки. І хоча Словаччина тимчасово поновила рух вантажівок на кордоні з Україною, існує ризик приєднання до польських далекобійників у протесті.

Далекобійники вимагають обмеження кількості українських вантажівок, що в’їжджають до Європейського Союзу.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, українські далекобійники були звільнені від отримання дозволів на перетин кордону. Проте ця ситуація підірвала бізнес польських та словацьких водіїв.

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