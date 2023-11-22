У Києві поблизу станції метро «Лівобережна» буде обмежений рух транспорту

Дорожники проводять ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Зображення: freepik.com

У столиці до 10 грудня буде обмежений рух транспорту на шляхопроводі поблизу станці метро «Лівобережна». Про це пише КМДА.

Так, за повідомленням комунальної корпорація «Київавтодор», на перетині проспекту Броварського з вулицею Андрія Шептицького дорожники проводять ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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