Українцям розповіли, як правильно під'єднати генератор до будинку

Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити ті електроприлади, в яких є потреба.

Фото: rbc.ua

Державна інспекція енергетичного нагляду роз’яснила, як правильно під'єднати електростанцію (генератор) до будівлі.

Насамперед важливо знати загальні вимоги:

інструкція від виробника з експлуатації електростанції є обов'язковою до виконання;

генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках (навіть на балконі);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр;

генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від атмосферних опадів та підтоплень, якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом;

перед заправкою електростанції їй потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та викликати пожежу і травмування людини, яка здійснює її обслуговування;

забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити ті електроприлади, в яких є потреба.

У разі під’єднання електростанції до внутрішніх електричних мереж будівлі необхідно забезпечити безумовне від’єднання мереж будівлі від зовнішніх електромереж. Якщо не виконати цю умову при роботі генератора на внутрішню мережу, зовнішнє електропостачання може бути відновлене без попередження, що призведе до короткого замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непередбачуваних наслідків. Тобто, під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі можна лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники (пробки).

Проте, якщо у будинку (дачі) часто відбувається припинення постачання електричної енергії, рекомендуємо під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР).

Встановлення та підключення перекидного рубильника або АВР має здійснюватися виключно за інструкцією виробника. Звертаємо увагу на те, що рубильник або АВР повинен знаходитися в схемі мережі будівлі після лічильника та ввідного автоматичного вимикача.

«Наполегливо рекомендуємо, щоб роботи з приєднання електростанції до мереж будівлі виконували спеціалісти», — застерегли у Держенергонагляді.

Також, при встановленні генератора забороняється виконувати підключення електростанції до мережі будівлі якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт). Тобто, під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт).

В іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до звичайної побутової розетки заборонено. Наслідком перевищення максимального навантаження є значний нагрів контактних з’єднань, пошкодження ізоляції й, як наслідок, коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будівлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.