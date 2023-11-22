Украинцам рассказали, как правильно подключить генератор к дому

Самый простой способ безопасного использования электростанции – подсоединить к генератору удлинитель и к нему уже включить те электроприборы, которые нуждаются.

Фото: rbc.ua

Государственная инспекция энергетического надзора разъяснила, как правильно подключить электростанцию (генератор) к зданию.

В первую очередь важно знать общие требования:

инструкция от производителя по эксплуатации электростанции обязательна к выполнению;

генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах (даже на балконе);

электростанции можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра;

генератор должен быть сухим, для этого его нужно защитить от атмосферных осадков и подтоплений, если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов можно получить поражение током;

перед заправкой электростанции ей нужно дать остыть, иначе топливо может вспыхнуть и вызвать пожар и травмирование человека, осуществляющего его обслуживание;

запрещается хранить запас бензина рядом с генератором.

Самый простой способ безопасного использования электростанции – подсоединить к генератору удлинитель и к нему уже включить те электроприборы, которые нуждаются.

При подключении электростанции к внутренним электрическим сетям здания необходимо обеспечить безусловное отсоединение сетей здания от внешних электросетей. Если не выполнить это условие при работе генератора на внутреннюю сеть, внешнее электроснабжение может быть возобновлено без предупреждения, что приведет к короткому замыканию, выходу из строя оборудования, пожару и другим непредсказуемым последствиям. То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании можно только предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители (пробки).

Однако, если в доме (даче) часто происходит прекращение поставки электрической энергии, рекомендуем подключить электростанцию к внутренней сети через опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР).

Установка и подключение опрокидывающегося рубильника или АВР должна производиться исключительно по инструкции производителя. Обращаем внимание, что рубильник или АВР должен находиться в схеме сети здания после счетчика и вводного автоматического выключателя.

«Упорно рекомендуем, чтобы работы по присоединению электростанции к сетям здания выполняли специалисты», — предупредили в Госэнергонадзоре.

Также, при установке генератора запрещается производить подключение электростанции к сети здания, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт). То есть подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании, предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители, можно лишь проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт).

В противном случае, когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к обычной бытовой розетке запрещено. Следствием превышения максимальной нагрузки является нагрев контактных соединений, повреждение изоляции и, как следствие, короткое замыкание в электрической проводке и возникновение пожара в здании.

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