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Какой датой регистрируется разблокированная налоговая накладная: напоминание ГНС

22:21, 22 ноября 2023
Налоговые накладные и расчеты корректировки регистрируются той датой, по которой они были направлены в ГНС с целью регистрации в Едином реестре налоговых накладных.
Какой датой регистрируется разблокированная налоговая накладная: напоминание ГНС
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Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, какой датой регистрируется разблокированная налоговая накладная.

Так, согласно п. 201.10 ст. 201 Налогового кодекса Украины при осуществлении операций по поставке товаров/услуг налогоплательщик – продавец товаров/услуг обязан в установленные сроки составить налоговую накладную, зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных и предоставить покупателю по его требованию. Дата и время предоставления налоговой накладной и/или расчета корректировки в электронном виде в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, дата и время, зафиксированные в квитанции. Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Согласно п. 19 Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 года № 1246 с изменениями и дополнениями, налоговая накладная и/или расчет корректировки, регистрация которых остановлена, регистрируется в день наступления, в частности, в установленном порядке и вступление в силу решения о регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки.

Пунктом 11 Порядка принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 № 520, определено, что решение о регистрации или отказе в регистрации в регистрации налоговой ЕРНН вступает в силу в день принятия соответствующего решения.

Таким образом, после принятия в установленном порядке и вступления в силу решения о регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки в ЕРНН налоговая накладная/расчет корректировки в налоговую накладную регистрируется в ЕРНН той датой, по которой налоговая накладная/расчет корректировки в налоговую накладную ГНС с целью регистрации в ЕРНН, что зафиксировано в квитанции.

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