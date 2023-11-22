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  1. В Україні

Якою датою реєструється розблокована податкова накладна: нагадування ДПС

22:21, 22 листопада 2023
Податкові накладні та розрахунки коригування реєструються тією датою, за якою їх було надіслано до ДПС з метою реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Якою датою реєструється розблокована податкова накладна: нагадування ДПС
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Державна податкова служба в Івано-Франківській області роз’яснила, якою датою реєструється розблокована податкова накладна.

Так, відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції. Про це нагадують у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Згідно з п. 19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1246 зі змінами і доповненнями, податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання, зокрема, події прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування.

Пунктом 11 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520, визначено, що рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН набирає чинності в день прийняття відповідного рішення.

Таким чином, після прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН податкова накладна/розрахунок коригування до податкової накладної реєструється в ЄРПН тією датою, за якою податкову накладну/розрахунок коригування до податкової накладної було надіслано до ДПС з метою реєстрації в ЄРПН, що зафіксовано у квитанції.

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