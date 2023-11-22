До Києва прямувала вантажівка із декоративним матеріалом для ландшафтного дизайну із зони ЧАЕС

Прикордонники зупинили вантажівку, що перевозила деревину із зони ЧАЕС без належних документів.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На території Житомирської області співробітники прикордонної служби зупинили вантажівку, що перевозила деревину із зони Чорнобильської АЕС без належних документів до Києва. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Учора, отримавши оперативну інформацію, прикордонники провели перевірку транспортного засобу на території зони обов’язкового відселення. Під час огляду вантажівки виявили поблизу 3 тонн кори деревини, яку перевозили без необхідних документів та відповідного дозиметричного контролю.

Водій автомобіля пояснив, що транспортував цю деревину як декоративний матеріал для ландшафтного дизайну до Києва з метою подальшого продажу.

«По даному факту для прийняття правового рішення прикордонники викликали співробітників Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 267-1 ККУ «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки»», – йдеться у повідомленні.

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