В Киев направлялся грузовик с декоративным материалом для ландшафтного дизайна из зоны ЧАЭС

Пограничники остановили грузовик, перевозивший древесину из зоны ЧАЭС без надлежащих документов.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На территории Житомирской области сотрудники пограничной службы остановили грузовик, перевозивший древесину из зоны Чернобыльской АЭС без надлежащих документов в Киев. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Вчера, получив оперативную информацию, пограничники провели проверку транспортного средства на территории зоны обязательного отселения. Во время осмотра грузовика обнаружили вблизи 3 тонн коры древесины, которую перевозили без необходимых документов и соответствующего дозиметрического контроля.

Водитель автомобиля пояснил, что транспортировал эту древесину как декоративный материал для ландшафтного дизайна в Киев с целью дальнейшей продажи.

"По данному факту для принятия правового решения пограничники вызвали сотрудников Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 267-1 УКУ "Нарушение требований режима радиационной безопасности"", - говорится в сообщении.

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