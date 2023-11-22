Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

22 ноября Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект 8313 об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов.

Как отмечает парламент со ссылкой на спикера Руслана Стефанчука, «акт предусматривает два месяца отпуска демобилизованным, в случае возвращения на предыдущее место работы, право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, в случае призыва на военную службу».

Действительно, изменениями в статью 25 Закона «Об отпусках» предусматривается, что отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке работникам, приступившим к работе после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации, – продолжительностью до 60 календарных дней.

Также внесены изменения в статью 83 Кодекса законов о труде, регулирующую денежную компенсацию за неиспользованные ежегодные отпуска. Напомним, ч. 1 настоящей статьи предусматривает, что в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнему ребенку с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Следовательно, данный закон дополняет статью 83 частью второй, устанавливающей следующее:

«Работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту, по их желанию и на основании заявления выплачивается денежная компенсация за все не использованные ими дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Соответствующее заявление подается не позднее последнего дня месяца, в котором работник был освобожден от работы в связи с призывом на военную службу».

Аналогичные изменения вносятся в статью 24 Закона об отпусках.

Вместе с тем, Главное юридическое управление Рады указывает, что усматривается непонятным механизм подачи заявления работником после его освобождения от работы.

Также управление обратило внимание, что в частях 1 и 2 статьи 83 речь идет о выплате денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при увольнении работника, а в частях четвертой и пятой – денежной компенсации работникам, которые продолжают находиться в трудовых отношениях.

Кроме того, часть 4 статьи 83 КЗоТ содержит условие, при выполнении которого работник может получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпусков, а именно: продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней. В целях четкого определения условий реализации предложенной нормы, по мнению управления, следовало дополнить новую часть нормой, которой установить, что такое условие, установленное ч. 4 статьи 83 КЗоТ, не применяется к работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту.

Автор: Наталя Мамченко

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