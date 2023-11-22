Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. Суд инфо

Исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей во время действия военного положения: КСУ проверит предписание УПК Украины

15:41, 22 ноября 2023
Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Суд перешел к закрытой части для принятия решения.
Исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей во время действия военного положения: КСУ проверит предписание УПК Украины
Источник фото: КСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Второй сенат в среду, 22 ноября, на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Бая Анатолия Анатольевича о конституционности части шестой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Володимир Мойсик повідомив, що Анатолій Бай звернувся до КСУ з клопотанням перевірити на відповідність частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8, частині першій статті 24, частинам першій, другій статті 29 Конституції України частину шосту статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів, установлених статтями 109–114-2, 258–258-6, 260, 261, 437–442 Кримінального кодексу України, під час дії воєнного стану, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 Кодексу, застосовують запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті Кодексу, а саме тримання під вартою.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Суд першої інстанції здійснює судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням Анатолія Бая у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження Анатолію Баю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суди задовольнили.

Заявник стверджує, що оспорювані приписи Кодексу не відповідають Конституції України, оскільки порушують його права на повагу до гідності, свободу та особисту недоторканність, захист прав і свобод судом.

Суддя-доповідач у справі також повідомив, що Конституційний Суд розглядає подібну справу, що стосується тих самих питань.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання були присутні представник суб’єкта права на конституційну скаргу Дмитро Савицький та постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду