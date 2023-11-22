В Киеве возле станции метро «Левобережная» будет ограничено движение транспорта

Дорожники ведут ремонт деформационных швов путепровода.

Изображение: freepik.com

В столице до 10 декабря будет ограничено движение транспорта на путепроводе вблизи станции метро «Левобережная». Об этом пишет КГГА.

Так, по сообщению коммунальной корпорации «Киевавтодор», на пересечении проспекта Броварского с улицей Андрея Шептицкого дорожники проводят ремонт деформационных швов путепровода.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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