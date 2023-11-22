Во Львове таможенник организовал схему незаконного пересечения госграницы

Таможенник помогал уклонистам выезжать за границу под видом «водителей-волонтеров».

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львове правоохранительные органы сообщили о подозрении государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни, организовавшего схему незаконного пересечения границы для себя и других мужчин призывного возраста.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, для реализации схемы таможенник использовал поддельное обращение одного из РТЦК и СП, на основании которого в дальнейшем вносились соответствующие сведения в систему «Шлях», что давало им право беспрепятственно выезжать за границу.

Таким образом, уклонисты могли выехать за границу как «водители-волонтеры» якобы для привоза гуманитарного или медицинского груза для ВСУ.

«Однако каждый раз возвращались на территорию Украины без гуманитарной помощи.

Задокументировано, что таким образом, подозреваемый вместе с другими мужчинами с начала полномасштабного вторжения неоднократно выезжали за границу в частных интересах.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможеннику инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, пособничество в подделке официального документа и его использования, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 УК Украины). Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранен от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что В Одессе разоблачили схему переправки уклонистов через границу за 10 500 долларов.

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