Обрано голову Миколаївського окружного адмінсуду

Головою суду обрано суддю Володимира Біоносенка.

Миколаївський окружний адміністративний суд повідомив, що 24 листопада відбулися збори суддів. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Відповідно до ст.ст. 20, 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зборами суддів Миколаївського окружного адміністративного суду:

суддю Біоносенка Володимира Вікторовича обрано головою суду строком на три роки (рішення від 24.11.2023 року № 4). суддю Брагаря Віталія Станіславовича обрано заступником голови суду строком на три роки (рішення від 24.11.2023 року № 5).

Раніше ми писали, що було обрано голову Господарського суду Сумської області.

Крім того, обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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