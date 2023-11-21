Кабмін провів кадрові перестановки у Мінреінтеграції: звільнено і призначено заступників Ірини Верещук

Також уряд підтримав проект Указу Президента про звільнення Віталія Коваля з посади Рівненської обласної адміністрації.

Кабінет Міністрів провів засідання 21 листопада, де розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд ухвалив розпорядження:

Про звільнення:

Янчука Михайла Олександровича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань європейської інтеграції

Бородая Олексія Миколайовича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб

Про призначення:

Бруслика Олексія Юрійовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Підтримано проект Указу Президента України про звільнення:

Коваля Віталія Станіславовича з посади голови Рівненської обласної адміністрації

Раніше ми писали, що Верховна Рада призначила Віталія Коваля новим керівником Фонду держмайна України.

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