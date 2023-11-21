Кабмін провів кадрові перестановки у Мінреінтеграції: звільнено і призначено заступників Ірини Верещук

Кабінет Міністрів провів засідання 21 листопада, де розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд ухвалив розпорядження:
Про звільнення:
Янчука Михайла Олександровича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань європейської інтеграції
Бородая Олексія Миколайовича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб
Про призначення:
Бруслика Олексія Юрійовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Підтримано проект Указу Президента України про звільнення:
Коваля Віталія Станіславовича з посади голови Рівненської обласної адміністрації
Раніше ми писали, що Верховна Рада призначила Віталія Коваля новим керівником Фонду держмайна України.
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