Віталія Коваля призначено головою Фонду державного майна

Рада призначила Віталія Коваля новим керівником Фонду держмайна України.

Фото: forbes.ua

У вівторок, 21 листопада, Верховна Рада підтримала призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. Про це повідомили народні обранці у соцмережах.

За це рішення проголосували 279 нардепів.

Нагадаємо, Віталій Коваль у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).

Раніше Давид Арахамія анонсував нове кадрове щодо Фонду державного майна України.

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