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Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані необхідної оборони, - Верховний Суд

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  1. В Україні

У розвідці Британії пояснили постійні атаки шахедами та економію росією ракет

15:55, 21 листопада 2023
рф, ймовірно, намагається послабити українську систему ППО.
У розвідці Британії пояснили постійні атаки шахедами та економію росією ракет
Фото: mil.in.ua
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Останнім часом росія постійно завдає масованих шахедних атак по мирних містах України. Як повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії, країна-агресор робить це для послаблення нашої системи ППО, а ракети, скоріш за все, економить для можливих обстрілів інфраструктури взимку.

У зведенні зазначається, що у період з 18 по 19 листопада 2023 року рф запустила близько 50 ударних дронів, переважно у напрямку Києва. Їх запускали хвилями за двома напрямками - від Курська на схід та від Краснодара на південний схід.

"росія утримується від запуску своїх найкращих крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників протягом майже двох місяців, що, ймовірно, дозволяє їй накопичити значний запас цієї зброї. рф, швидше за все, застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити найважливішу національну інфраструктуру України", - йдеться у повідомленні.

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