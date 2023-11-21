В разведке Британии объяснили постоянные атаки шахедами и экономию россией ракет

рф, вероятно, пытается ослабить украинскую систему ПВО.

В последнее время рф постоянно наносит массированные шахедные атаки по мирным городам Украины. Как сообщают в Министерстве обороны Великобритании, страна-агрессор делает это для ослабления нашей системы ПВО, а ракеты, скорее всего, экономит для возможных обстрелов инфраструктуры зимой.

В сводке отмечается, что в период с 18 по 19 ноября 2023 года рф запустила около 50 ударных дронов, преимущественно в направлении Киева. Их запускали волнами по двум направлениям – от Курска на восток и от Краснодара на юго-восток.

"россия воздерживается от запуска своих лучших крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков в течение почти двух месяцев, что, вероятно, позволяет ей накопить значительный запас этого оружия. рф, скорее всего, применит эти ракеты, если повторит прошлогоднюю попытку уничтожить важнейшую национальную инфраструктуру Украины", - сказано в сообщении.

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