Виталий Коваль назначен председателем Фонда государственного имущества

Рада назначила Виталия Коваля новым руководителем Фонда госимущества Украины.

Фото: forbes.ua

Во вторник, 21 ноября, Верховная Рада поддержала назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда государственных имуществ Украины. Об этом сообщили народные избранники в соцсетях.

За это решение проголосовали 279 нардепов.

Напомним, Виталий Коваль в сентябре 2019 года был назначен на должность председателя Ровенской облгосадминистрации. До этого работал в банковской сфере (2004-2006 годы), возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях (2006-2019 годы).

Ранее Давид Арахамия анонсировал новое кадровое назначение по Фонду государственного имущества Украины.

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