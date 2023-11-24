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Похищали и принудительно «лечили» людей: в Тернопольской области разоблачили организаторов сети псевдореабилитационных центров

23:59, 24 ноября 2023
Родственники платили 8-20 тысяч за лечение и реабилитацию, которая людям не предоставлялась.
Похищали и принудительно «лечили» людей: в Тернопольской области разоблачили организаторов сети псевдореабилитационных центров
Фото: полиция
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Правоохранители разоблачили членов преступной группы, которые похищали и принудительно содержали людей с разными зависимостями в "реабилитационных центрах". Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Злоумышленники принудительно оформляли людей с алкогольной и наркотической зависимостями в "реабилитационные центры". Людей, которые отказывались ехать якобы на лечение, забирали силой. Они не могли покидать помещение центров, их запирали внутри, не разрешали пользоваться телефоном.

Как сообщает полиция, родные ежемесячно платили от 8 до 20 тыс. грн за лечение и реабилитацию, которая людям не предоставлялась. В полиции отмечают, что незаконные реабилитационные центры действовали в трех областях, в частности, в Тернопольской области.

Наблюдать за деятельностью преступной группы правоохранители начали еще в 2022 году. Организатором группы является житель Винницкой области, его и четырех подельников, ранее также злоупотреблявших алкоголем и наркотиками, задержали.

Силовики провели одновременно в трех областях Украины 10 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли авто, наклейки с объявлением, черновую бухгалтерию и записи с клиентской базой.

Всем членам группы объявили подозрение по ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой, или повлекшие тяжкие последствия).

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