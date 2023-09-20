Брали хабарі та безперешкодно пропускали через митницю: повідомили про підозру двом львівським митникам

Держмитслужбою спільно з правоохоронцями виявлено недоброчесних посадовців Львівської митниці.

Джерело фото: Державна митна служба України

Співробітники Територіального Управління Державної бюро розслідувань у Львові та Управління Служби безпеки України у Львівській області викрили та затримати двох посадовців митного поста «Смільниця» Львівської митниці, які перебували у робочій зміні, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час проведення оперативних дій у затриманих виявлено контрольні 200 доларів США та 4000 гривень. Попередньо встановлено, що ці особи одержували неправомірну вигоду від громадян за незаконне переміщення товарів через митницю на територію України.

Посадовим особам Львівської митниці вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Дії правоохоронців були проведені в рамках боротьби з корупцією та незаконніми діями на митницях України.

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