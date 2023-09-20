Брали взятки и беспрепятственно пропускали через таможню: сообщили о подозрении двум львовским таможенникам

Гостаможслужбой совместно с правоохранителями выявлены недобросовестные должностные лица Львовской таможни.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Сотрудники Территориального Управления Государственного бюро расследований во Львове и Управления Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили и задержать двух должностных лиц таможенного поста «Смильница» Львовской таможни, которые находились в рабочей смене, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время проведения оперативных действий у задержанных обнаружено контрольные 200 долларов США и 4000 гривен. Предварительно установлено, что эти лица получали неправомерную выгоду от граждан за незаконное перемещение товаров через таможню на территорию Украины.

Должностным лицам Львовской таможни вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Действия правоохранителей были проведены в рамках борьбы с коррупцией и незаконными действиями на таможнях Украины.

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