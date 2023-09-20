Особенности трудоустройства несовершеннолетних: что нужно знать

Несовершеннолетние лица пользуются рядом существенных льгот по охране труда, рабочему времени, отпускам и другим условиям труда.

Северное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило нюансы трудоустройства несовершеннолетних.

Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовом правоотношении имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом существенных льгот по охране труда, рабочему времени, отпускам и другим условиям труда.

Подростки не могут работать в опасных и вредных условиях, под землей, на тепловых и атомных электростанциях, на нефте- и газодобывающих предприятиях и других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда. Их нельзя привлекать к ночным (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Работники до 18 лет также не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм. Кроме того, грузовая работа ограничивается по времени не более одной трети рабочего времени. Другими словами, если работник работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна продолжаться более 2,3 часов.

Прежде всего трудовой договор с несовершеннолетним работником должен заключаться только в письменной форме.

«Важно: у потенциального несовершеннолетнего работника не должно быть медицинских противопоказаний. Поэтому он должен пройти медицинское обследование и предоставить справку. Такой профосмотр должен стать ежегодной традицией – пока работнику не исполнится 21 год.

Кроме того, вы не можете устанавливать испытательный срок для несовершеннолетних при принятии на работу», — добавляет ГНС.

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