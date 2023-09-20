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Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

  1. В Украине

НКРЭКУ изменила подход к определению минимальной платы за распределение газа: как это повлияет на цену

16:07, 20 сентября 2023
Теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.
НКРЭКУ изменила подход к определению минимальной платы за распределение газа: как это повлияет на цену
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что с 1 октября ввела изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично. Об этом говорится на официальном сайте НКРЭКУ.

«Отныне при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано», - говорится в сообщении.

НКРЭКУ также показала инфографику, где привела изменение платежа за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.

«Соответствующее решение было принято на открытом заседании НКРЭКУ, которое состоялось 12 сентября 2023 года. Эти изменения способствуют уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых в течение предыдущего газового года потребление было на минимальном уровне», - добавили в Комиссии.

Ранее НКРЭКУ разработала новый порядок присоединения к теплосетям.

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