НКРЭКУ изменила подход к определению минимальной платы за распределение газа: как это повлияет на цену

Теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что с 1 октября ввела изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично. Об этом говорится на официальном сайте НКРЭКУ.

«Отныне при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано», - говорится в сообщении.

НКРЭКУ также показала инфографику, где привела изменение платежа за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.

«Соответствующее решение было принято на открытом заседании НКРЭКУ, которое состоялось 12 сентября 2023 года. Эти изменения способствуют уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых в течение предыдущего газового года потребление было на минимальном уровне», - добавили в Комиссии.

Ранее НКРЭКУ разработала новый порядок присоединения к теплосетям.

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