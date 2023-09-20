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Хочет догнать ChatGPT: Google анонсировала новые функции Bard

22:40, 20 сентября 2023
Google внедряет расширения Bard Extensions, позволяющие пользователям импортировать свои данные из других продуктов Google.
Хочет догнать ChatGPT: Google анонсировала новые функции Bard
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Google заявила, что Bard сможет проверять ответы и анализировать личные данные пользователей Google, поскольку технологический гигант пытается догнать ChatGPT. Об этом сообщает Reuters.

По данным аналитической компании Similarweb, в августе Bard получил 183 млн посещений, что составляет 13% от того, что получил ChatGPT.

Стремясь завоевать позиции в области искусственного интеллекта, Google внедряет расширения Bard Extensions, позволяющие пользователям импортировать свои данные из других продуктов Google. Например, пользователи могут попросить Bard выполнить поиск их файлов на Google Диске или предоставить сведенную информацию о почтовом ящике пользователя Gmail. Пока пользователи Bard смогут получать информацию только из приложений Google, но фирма уже работает с внешними компаниями, чтобы в будущем подключить их к Bard.

Еще одна новая функция Bard призвана облегчить болезненную проблему генеративного ИИ – неточные реакции, известные как «галлюцинации». Пользователи смогут увидеть, какие части ответов Bard отличаются от результатов поиска Google. Таким образом чатбот будет брать на себя ответственность за предоставленные данные. Это должно укрепить доверие пользователей к ИИ.

Третья новая функция позволяет пользователям приглашать других в разговоры Bard.

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