НКРЕКП змінила підхід до визначення мінімальної плати за розподіл газу: як це вплине на ціну

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що з 1 жовтня запровадила зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково. Про це йдеться на офіційному сайті НКРЕКП.

«Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване», - сказано у повідомленні.

НКРЕКП також показала інфографіку, де наведела зміна платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році

«Відповідне рішення було прийняте на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулось 12 вересня 2023 року. Зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні», - додали у Комісії.

Раніше НКРЕКП розробила новий порядок приєднання до тепломереж.

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