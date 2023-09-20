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Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

  1. В Україні

НКРЕКП змінила підхід до визначення мінімальної плати за розподіл газу: як це вплине на ціну

16:07, 20 вересня 2023
Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.
НКРЕКП змінила підхід до визначення мінімальної плати за розподіл газу: як це вплине на ціну
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що з 1 жовтня запровадила зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково. Про це йдеться на офіційному сайті НКРЕКП.

«Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване», - сказано у повідомленні.

НКРЕКП також показала інфографіку, де наведела зміна платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році

«Відповідне рішення було прийняте на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулось 12 вересня 2023 року. Зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні», - додали у Комісії.

Раніше НКРЕКП розробила новий порядок приєднання до тепломереж.

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