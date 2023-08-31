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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

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  1. В Україні

НКРЕКП розробила новий порядок приєднання до тепломереж

12:24, 31 серпня 2023
Новий порядок регулює приєднання об’єктів замовника «під ключ», та знімає обмеження на приєднання об’єктів до теплових мереж.
НКРЕКП розробила новий порядок приєднання до тепломереж
Джерело фото: Mind.ua
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Департамент регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в енергетичних та комунальних галузях розробив проєкт постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо процедури приєднання до теплових мереж. Проєкт буде розглянутий регулятором на засіданні 5 вересня. Про це йдеться на сайті регулятора.

Відповідно до проєкту постанови, встановлюється порядок регулювання відносин, що виникають у процесі приєднання тепловикористальних та теплогенеруючих установок. Принципи взаємної відповідальності за якісне теплопостачання, використання альтернативних джерел енергії, підвищення екологічної безпеки систем теплопостачання та створення умов для впровадження енергозберігаючих технологій передбачені у цьому порядку.

Додатково, у проєкті передбачено:

  • типові форми заяв, опитувальних листів, договорів та технічних умов на приєднання, а також їхні вимоги;
  • чітку та зрозумілу процедуру приєднання до теплових мереж з визначенням термінів розгляду заяв, подробиці процесу приєднання;
  • зняття обмежень на приєднання до теплових мереж, пов'язаних із схемами теплопостачання населених пунктів (їх відсутністю або неактуальністю);
  • можливість виконання приєднання "під ключ" за вимогою замовника;
  • можливість розподілу витрат між замовниками приєднання у випадку додаткових потреб у потужностях;
  • спрощений доступ до інформації про умови приєднання та стан виконання робіт для замовників;
  • уповноваження органів ліцензування на роз'яснення та розгляд скарг на рішення оператора щодо відмови у послузі приєднання.

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