НКРЕКП розробила новий порядок приєднання до тепломереж

Новий порядок регулює приєднання об’єктів замовника «під ключ», та знімає обмеження на приєднання об’єктів до теплових мереж.

Джерело фото: Mind.ua

Департамент регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в енергетичних та комунальних галузях розробив проєкт постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо процедури приєднання до теплових мереж. Проєкт буде розглянутий регулятором на засіданні 5 вересня. Про це йдеться на сайті регулятора.

Відповідно до проєкту постанови, встановлюється порядок регулювання відносин, що виникають у процесі приєднання тепловикористальних та теплогенеруючих установок. Принципи взаємної відповідальності за якісне теплопостачання, використання альтернативних джерел енергії, підвищення екологічної безпеки систем теплопостачання та створення умов для впровадження енергозберігаючих технологій передбачені у цьому порядку.

Додатково, у проєкті передбачено:

типові форми заяв, опитувальних листів, договорів та технічних умов на приєднання, а також їхні вимоги;

чітку та зрозумілу процедуру приєднання до теплових мереж з визначенням термінів розгляду заяв, подробиці процесу приєднання;

зняття обмежень на приєднання до теплових мереж, пов'язаних із схемами теплопостачання населених пунктів (їх відсутністю або неактуальністю);

можливість виконання приєднання "під ключ" за вимогою замовника;

можливість розподілу витрат між замовниками приєднання у випадку додаткових потреб у потужностях;

спрощений доступ до інформації про умови приєднання та стан виконання робіт для замовників;

уповноваження органів ліцензування на роз'яснення та розгляд скарг на рішення оператора щодо відмови у послузі приєднання.

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