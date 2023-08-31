НКРЕКП розробила новий порядок приєднання до тепломереж

Департамент регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в енергетичних та комунальних галузях розробив проєкт постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо процедури приєднання до теплових мереж. Проєкт буде розглянутий регулятором на засіданні 5 вересня. Про це йдеться на сайті регулятора.
Відповідно до проєкту постанови, встановлюється порядок регулювання відносин, що виникають у процесі приєднання тепловикористальних та теплогенеруючих установок. Принципи взаємної відповідальності за якісне теплопостачання, використання альтернативних джерел енергії, підвищення екологічної безпеки систем теплопостачання та створення умов для впровадження енергозберігаючих технологій передбачені у цьому порядку.
Додатково, у проєкті передбачено:
- типові форми заяв, опитувальних листів, договорів та технічних умов на приєднання, а також їхні вимоги;
- чітку та зрозумілу процедуру приєднання до теплових мереж з визначенням термінів розгляду заяв, подробиці процесу приєднання;
- зняття обмежень на приєднання до теплових мереж, пов'язаних із схемами теплопостачання населених пунктів (їх відсутністю або неактуальністю);
- можливість виконання приєднання "під ключ" за вимогою замовника;
- можливість розподілу витрат між замовниками приєднання у випадку додаткових потреб у потужностях;
- спрощений доступ до інформації про умови приєднання та стан виконання робіт для замовників;
- уповноваження органів ліцензування на роз'яснення та розгляд скарг на рішення оператора щодо відмови у послузі приєднання.
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