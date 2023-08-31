НКРЭКУ разработала новый порядок присоединения к теплосетям

Новый порядок регулирует присоединение объектов заказчика «под ключ», и снимает ограничения на присоединение объектов к тепловым сетям.

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Департамент регулирования отношений в сферах теплоснабжения и обеспечения энергетической эффективности в энергетических и коммунальных отраслях разработал проект постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по процедуре присоединения к тепловым сетям. Проект будет рассмотрен регулятором на заседании 5 сентября. Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно проекту постановления, устанавливается порядок регулирования отношений, возникающих в процессе присоединения теплоиспользующих и теплогенерирующих установок. Принципы взаимной ответственности за качественное теплоснабжение, использование альтернативных источников энергии, повышение экологической безопасности систем теплоснабжения и создание условий для внедрения энергосберегающих технологий предусмотрены в этом порядке.

Дополнительно, в проекте предусмотрено:

типовые формы заявлений, опросных листов, договоров и технических условий на присоединение, а также их требования;

четкую и понятную процедуру присоединения к тепловым сетям с определением сроков рассмотрения заявлений, подробности процесса присоединения;

снятие ограничений на присоединение к тепловым сетям, связанных со схемами теплоснабжения населенных пунктов (их отсутствием или неактуальностью);

возможность выполнения присоединения «под ключ» по требованию заказчика;

возможность распределения расходов между заказчиками присоединения в случае дополнительных потребностей в мощностях;

упрощенный доступ к информации об условиях присоединения и состоянии выполнения работ для заказчиков;

полномочия органов лицензирования на разъяснение и рассмотрение жалоб на решение оператора об отказе в услуге присоединения.

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