Давид Арахамія заявив, що депутати незабаром схвалять законопроект про демобілізацію і мобілізацію, бо «військові не дають відповідей»

Давид Арахамія попередив, що до кінця року планують прийняти законопроект про мобілізацію та демобілізацію: «Ми вже зараз як депутати, які здійснюють цивільно-демократичний контроль, будемо самі вимагати від військових надання відповідей, або будемо просто самі приймати рішення»

До кінця 2024 року Верховна Рада планує ухвалити великий законопроект, який врегулює питання мобілізації та демобілізації. Про це в ефірі телемарафону заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Є декілька кластерів питань, які стоять на порядку денному. Вони зараз всі оформлені або в окремих законодавчих ініціативах, або зараз ми на комітеті намагаємося зробити такий більш комплексний інтегральній законопроект.

Перший кластер – це що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті. Вочевидь, що треба якусь відповідь на це питання давати. І ми від військових чекаємо цих відповідей. Вони не надають їх.

Тому ми вже зараз як депутати, які здійснюють цивільно-демократичний контроль, будемо самі вимагати від військових надання відповідей, або будемо просто самі приймати рішення. Це перше питання.

Друге питання. Чому не можуть демобілізуватися інваліди (люди з інвалідністю – прим. ред.) першої та другої групи. Це дуже странна ситуація. Що якщо у вас в родині є інвалід (людина з інвалідністю – прим. ред.), то ви маєте право демобілізуватися, щоб доглядати за ним. А якщо ви самі інвалід першої чи другої групи, і якимось чином ви опинилися серед військових, то у вас немає право на демобілізацію. Ми це будемо виправляти.

Третє. Людина, яка була в полоні, була забрана з полону додому, зараз не має права бути демобілізованою. На наш погляд, треба надати право таким людям бути демобілізованими», - зазначив Арахамія.

«Це як піти з армії. А є ще питання, як збільшити потужності ТЦК з точки зору мобілізації.

Тут є теж ініціативи. Є ще ініціатива по призовному віку – якось цей процес врегульовувати.

Є ініціатива, яка розділяє питання бійці, умовно, на фронті і бійці, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу», - додав він.

За словами Давида Арахамії, треба спочатку розробити на комітеті законопроект.

«Документ з’явиться до нового року точно», - зазначив він.

За його словами, зараз на комітеті намагаються створити «матрицю мобілізації та демобілізації».

«Це буде зареєстровано як комітетський законопроект або окремий законопроект, який підпишуть всі члени Комітету та лідери фракцій, щоб був певний консенсус з цього питання. Проведуться консультації з Міноборони та Генштабом. І ми будемо виносити це до зали. Я думаю, що до середини грудня буде перше читання. А до кінця року ми будемо намагатися його розглянути», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла повідомила, що народні депутати готують до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема, військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку. Коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені).

Змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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