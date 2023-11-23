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Давид Арахамия заявил, что депутаты вскоре одобрят законопроект о демобилизации и мобилизации, потому что «военные не дают ответов»

09:38, 23 ноября 2023
Давид Арахамия предупредил, что до конца года планируют принять законопроект о мобилизации и демобилизации: «Мы уже сейчас как депутаты, осуществляющие гражданско-демократический контроль, будем сами требовать от военных ответов, или будем просто сами принимать решения».
Давид Арахамия заявил, что депутаты вскоре одобрят законопроект о демобилизации и мобилизации, потому что «военные не дают ответов»
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До конца 2024 года Верховная Рада планирует принять крупный законопроект, урегулирующий вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Есть несколько кластеров вопросов, стоящих на повестке дня. Они сейчас все оформлены либо в отдельных законодательных инициативах, либо сейчас мы на комитете пытаемся сделать столь более комплексный интегральный законопроект.

Первый кластер – что делать с людьми, которые два года без ротации воюют на фронте. Очевидно, что надо ответ на этот вопрос давать. И мы от военных ждем этих ответов. Они не дают их.

Поэтому мы уже сейчас как депутаты, осуществляющие гражданско-демократический контроль, будем сами требовать от военных ответов, или будем просто сами принимать решения. Это первый вопрос.

Второй вопрос. Почему не могут демобилизоваться инвалиды (люди с инвалидностью – ред.) первой и второй группы. Это очень странная ситуация. Что если у вас в семье есть инвалид (человек с инвалидностью – прим. ред.), то вы имеете право демобилизоваться, чтобы ухаживать за ним. А если вы сами инвалид первой или второй группы, и каким-то образом вы оказались среди военных, то у вас нет права на демобилизацию. Мы это исправим.

Третье. Человек, который был в плену, был изъят из плена домой, сейчас не имеет права быть демобилизованным. На наш взгляд, нужно предоставить право таким людям быть демобилизованными», – отметил Арахамия.

«Это как уйти из армии. Есть еще вопрос, как увеличить мощности ТЦК с точки зрения мобилизации.

Здесь тоже есть инициативы. Есть еще инициатива по призывному возрасту – как-то этот процесс регулировать.

Есть инициатива, разделяющая вопросы бойцов, условно, на фронте и бойцов, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», - добавил он.

По словам Давида Арахамии, нужно сначала разработать на комитете законопроект.

«Документ появится до нового года точно», - отметил он.

По его словам, сейчас на комитете пытаются создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

«Это будет зарегистрировано как комитетский или отдельный законопроект, который подпишут все члены Комитета и лидеры фракций, чтобы был определенный консенсус по этому вопросу. Проведутся консультации с Минобороны и Генштабом. И мы будем выносить это в зал. Я думаю, что к середине декабря будет первое чтение. А до конца года мы постараемся его рассмотреть», - подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая сообщила, что народные депутаты готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы.

В частности, военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку. Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, будет уменьшен к членам семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновленные).

Изменяется порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и высшее образование. Изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования.

Автор: Наталя Мамченко

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