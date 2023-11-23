Украина и Словакия обсудили риск блокировки границы.

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Власти Словакии выступают против блокирования границы с Украиной перевозчиками. Об этом заверила госсекретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что провел телефонный разговор с Жилаковой, в ходе которого обсудили риски блокирования границы и реализации Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

«Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокирование границы. Особенно, когда речь идет о единственном грузовом пункте со Словакией – «Ужгород - Вишне-Немецкое»... Обещают провести консультации с Министерством внутренних дел Словакии для предотвращения такого протеста», - написал Деркач на своей странице в Facebook.

По словам замминистра, он заверил словацких коллег в том, что либерализация перевозок - это необходимая мера.

Ранее сообщалось, что Словакия временно возобновила движение грузовиков на границе с Украиной.

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