Суд признал действия инспектора по парковке, который забрал автомобиль на штрафную площадку, незаконными и обязал компенсировать водителю все расходы

Водитель успел добежать до автомобиля перед эвакуацией на штрафную площадку, но инспектор по парковке все же решил забрать автомобиль.

Иллюстративное фото, источник фото: e-auto.in.ua

Галицкий районный суд города Львова признал противоправными действия инспектора по парковке, который задержал, а затем доставил на штрафную площадку автомобиль, хотя водитель успел добежать до своего автомобиля до его эвакуации и признал вину в нарушении правил парковки.

Как указано в материалах дела, 28 августа 2023 года владелец автомобиля Tesla Model S Владимир К. оставил свой автомобиль на пешеходном переходе на улице академика Богомольца, 2 в центре города Львов.

В итоге инспектором по парковке в отношении водителя был составлен протокол по ст. 122-3 (нарушение правил остановки, стоянки) Кодекса об административных правонарушениях (штраф в размере 680 гривен).

После этого уже другой инспектор по парковке оформил задержание автомобиля Tesla Model S, а также эвакуировал автомобиль на штрафную площадку.

Во время процедуры загрузки Tesla на эвакуатор, появился Владимир К., который предложил «устранить нарушения», то есть уехать с места неудачной парковки, однако получил отказ.

Считая действия инспектора по парковке незаконными, Владимир К. вызвал на место инцидента экипаж патрульной полиции. Впрочем, полицейские хоть и приехали по вызову, однако решили не вмешиваться в спор между водителем и инспектором.

В итоге автомобиль Tesla был вывезен на штрафную площадку.

Следовательно, Владимир К. был вынужден оплатить как штраф, так и услуги по эвакуации автомобиля и его хранения на штрафной площадке (общая сумма расходов – более 3 тыс. гривен).

По мнению Владимира К., он мог избежать значительных финансовых трат, если бы инспектор по парковке позволил ему просто уехать с места инцидента, учитывая, что он находился на месте инцидента.

В своем иске к Департаменту городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Владимир К. попросил взыскать с ответчика моральный ущерб в размере 5 тыс. гривен, а также взыскать в его пользу расходы на профессиональную правовую помощь в размере 4 тыс. гривен.

Рассматривая указанный иск, суд отметил, что хотя Владимир К. и допустил нарушение правил парковки автомобиля, впрочем, инспектор по парковке мог отказаться от эвакуации Tesla на штрафную площадку.

Так, в соответствии с пунктом 4 Порядка временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1102 от 17 декабря 2008 года (в редакции постановления Кабинета Министров Украины № 989 от 14.11.2018) для доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку уполномоченное лицо Госавтоинспекции вызывает эвакуатор через дежурного по подразделению Госавтоинспекции или информационно-диспетчерскую службу.

Впрочем, согласно пункту 9 указанного Порядка, в случае, если водитель все же появляется на месте правонарушения в момент выполнения работ по погрузке транспортного средства, уполномоченное лицо не производит временное задержание транспортного средства, а оформляет протокол об административном правонарушении.

При этом правонарушение должно быть устранено в течение максимально короткого срока.

Таким образом, в случае с Владимиром К. суд решил, что основания для задержания транспортного средства и его доставки на хранение на специальную площадку отсутствовали, а средства за транспортировку и хранение транспортного средства были взысканы с истца неправомерно.

В итоге, Галицкий райсуд Львова в октябре признал противоправными действия инспектора по парковке, Управления безопасности Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета по временному задержанию автомобиля Tesla и доставке его на штрафную площадку.

Суд постановил также:

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета в пользу Владимира К. материальный ущерб в размере 2771,60 гривен. В том числе — 144 гривны за хранение транспортного средства, 20 гривен платежных услуг, 2607,60 гривен за эвакуацию транспортного средства.

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры в пользу истца моральный ущерб в размере 2000 гривен.

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета в пользу Владимира К. 1073,80 гривен судебного сбора за счет государственных ассигнований.

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета за счет бюджетных ассигнований в пользу Владимира К. 4000 гривен расходов на правовую помощь.

Автор Вячеслав Хрипун

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