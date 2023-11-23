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Суд признал действия инспектора по парковке, который забрал автомобиль на штрафную площадку, незаконными и обязал компенсировать водителю все расходы

09:53, 23 ноября 2023
Водитель успел добежать до автомобиля перед эвакуацией на штрафную площадку, но инспектор по парковке все же решил забрать автомобиль.
Суд признал действия инспектора по парковке, который забрал автомобиль на штрафную площадку, незаконными и обязал компенсировать водителю все расходы
Иллюстративное фото, источник фото: e-auto.in.ua
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Галицкий районный суд города Львова признал противоправными действия инспектора по парковке, который задержал, а затем доставил на штрафную площадку автомобиль, хотя водитель успел добежать до своего автомобиля до его эвакуации и признал вину в нарушении правил парковки.

Как указано в материалах дела, 28 августа 2023 года владелец автомобиля Tesla Model S Владимир К. оставил свой автомобиль на пешеходном переходе на улице академика Богомольца, 2 в центре города Львов.

В итоге инспектором по парковке в отношении водителя был составлен протокол по ст. 122-3 (нарушение правил остановки, стоянки) Кодекса об административных правонарушениях (штраф в размере 680 гривен).

После этого уже другой инспектор по парковке оформил задержание автомобиля Tesla Model S, а также эвакуировал автомобиль на штрафную площадку.

Во время процедуры загрузки Tesla на эвакуатор, появился Владимир К., который предложил «устранить нарушения», то есть уехать с места неудачной парковки, однако получил отказ.

Считая действия инспектора по парковке незаконными, Владимир К. вызвал на место инцидента экипаж патрульной полиции. Впрочем, полицейские хоть и приехали по вызову, однако решили не вмешиваться в спор между водителем и инспектором.

В итоге автомобиль Tesla был вывезен на штрафную площадку.

Следовательно, Владимир К. был вынужден оплатить как штраф, так и услуги по эвакуации автомобиля и его хранения на штрафной площадке (общая сумма расходов – более 3 тыс. гривен).

По мнению Владимира К., он мог избежать значительных финансовых трат, если бы инспектор по парковке позволил ему просто уехать с места инцидента, учитывая, что он находился на месте инцидента.

В своем иске к Департаменту городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Владимир К. попросил взыскать с ответчика моральный ущерб в размере 5 тыс. гривен, а также взыскать в его пользу расходы на профессиональную правовую помощь в размере 4 тыс. гривен.

Рассматривая указанный иск, суд отметил, что хотя Владимир К. и допустил нарушение правил парковки автомобиля, впрочем, инспектор по парковке мог отказаться от эвакуации Tesla на штрафную площадку.

Так, в соответствии с пунктом 4 Порядка временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1102 от 17 декабря 2008 года (в редакции постановления Кабинета Министров Украины № 989 от 14.11.2018) для доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку уполномоченное лицо Госавтоинспекции вызывает эвакуатор через дежурного по подразделению Госавтоинспекции или информационно-диспетчерскую службу.

Впрочем, согласно пункту 9 указанного Порядка, в случае, если водитель все же появляется на месте правонарушения в момент выполнения работ по погрузке транспортного средства, уполномоченное лицо не производит временное задержание транспортного средства, а оформляет протокол об административном правонарушении.

При этом правонарушение должно быть устранено в течение максимально короткого срока.

Таким образом, в случае с Владимиром К. суд решил, что основания для задержания транспортного средства и его доставки на хранение на специальную площадку отсутствовали, а средства за транспортировку и хранение транспортного средства были взысканы с истца неправомерно.

В итоге, Галицкий райсуд Львова в октябре признал противоправными действия инспектора по парковке, Управления безопасности Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета по временному задержанию автомобиля Tesla и доставке его на штрафную площадку.

Суд постановил также:

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета в пользу Владимира К. материальный ущерб в размере 2771,60 гривен. В том числе — 144 гривны за хранение транспортного средства, 20 гривен платежных услуг, 2607,60 гривен за эвакуацию транспортного средства. 

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры в пользу истца моральный ущерб в размере 2000 гривен.

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета в пользу Владимира К. 1073,80 гривен судебного сбора за счет государственных ассигнований.

- взыскать с Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета за счет бюджетных ассигнований в пользу Владимира К. 4000 гривен расходов на правовую помощь.

Автор Вячеслав Хрипун

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