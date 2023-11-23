Суд визнав дії інспектора з паркування, який забрав автомобіль на штрафний майданчик, незаконними та зобов’язав компенсувати водію всі витрати

Водій встиг добігти до авто перед евакуацією на штрафний майданчик, але інспектор з паркування все ж вирішив забрати автомобіль.

Ілюстративне фото, джерело фото: e-auto.in.ua

Галицький районний суд міста Львова визнав протиправними дії інспектора з паркування, який затримав, а потім доставив на штрафний майданчик автомобіль, хоча водій встиг добігти до свого автомобіля до його евакуації і визнав провину у порушенні правил паркування.

Як зазначено у матеріалах справи, 28 серпня 2023 року власник автомобіля Tesla Model S Володимир К. залишив свій автомобіль на пішохідному переході на вулиці академіка Богомольця, 2 у центрі міста Львів.

У підсумку, інспектором з паркування щодо водія був складений протокол за ст. 122-3 (порушення правил зупинки, стоянки) Кодексу про адміністративні правопорушення (штраф у розмірі 680 гривень).

Після цього вже інший інспектор з паркування оформив затримання автомобіля Tesla Model S, а також евакуював його на штрафний майданчик.

Під час процедури завантаження Tesla на евакуатор, з’явився Володимир К., який запропонував «усунути порушення», тобто поїхати з місця невдалого паркування, однак отримав відмову.

Вважаючи дії інспектора з паркування незаконними, Володимир К. викликав на місце інциденту екіпаж патрульної поліції. Втім, поліцейські хоч і приїхали на виклик, однак вирішили не втручатися у суперечку між водієм та інспектором.

У підсумку, автомобіль Tesla був вивезений на штрафний майданчик.

Відтак, Володимир К. був змушений оплатити як штраф, так і послуги з евакуації автомобіля і його зберігання на штрафному майданчику (загальна сума витрат – більше 3 тис. гривень).

На думку Володимира К., він міг уникнути значних фінансових втрат, якщо б інспектор з паркування дозволив йому просто поїхати з місця інциденту, з огляду на те, що він перебував на місці інциденту.

У своєму позові до Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Володимир К. попросив стягнути з відповідача моральну шкоду у розмірі 5 тис. гривень, а також стягнути на його користь витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 4 тис. гривень.

Розглядаючи вказаний позов, суд зазначив, що хоча Володимир К. і допустив порушення правил паркування автомобіля, втім інспектор з паркування міг відмовитися від евакуації Tesla на штрафний майданчик.

Так, відповідно до пункту 4 Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 17 грудня 2008 року (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 989 від 14.11.2018) для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку уповноважена особа Державтоінспекції викликає евакуатор через чергового по підрозділу Державтоінспекції або інформаційно-диспетчерську службу.

Втім, відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку, у разі, якщо водій все ж з'являється на місці правопорушення в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу, уповноважена особа не проводить тимчасове затримання транспортного засобу, а оформлює протокол про адміністративне правопорушення.

При цьому правопорушення повинно бути усунуте протягом максимально короткого строку.

Відтак, у випадку з Володимиром К. суд вирішив, що підстави для затримання транспортного засобу та його доставлення на зберігання на спеціальний майданчик були відсутні, а кошти за транспортування та зберігання транспортного засобу були стягнуті з позивача неправомірно.

Таким чином, у жовтні Галицький райсуд Львова визнав протиправними дії інспектора з паркування, Управління безпеки Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради щодо тимчасового затримання автомобіля Tesla та доставки його на штрафний майданчик.

Суд постановив також:

- стягнути з Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради на користь Володимира К. матеріальну шкоду в розмірі 2771,60 гривень., в тому числі — 144 гривні сплачених коштів за зберігання транспортного засобу, 20 гривень платіжних послуг, 2607,60 гривень за евакуацію транспортного засобу.

- стягнути з Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради на користь позивача моральну шкоду в розмірі 2000 гривень.

- стягнути з Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради на користь Володимира К. 1073,80 гривень судового збору за рахунок державних асигнувань.

- стягнути з Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради за рахунок бюджетних асигнувань на користь Володимира К. 4000 гривень витрат на правову допомогу.

Автор В'ячеслав Хрипун

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