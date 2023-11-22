На американо-канадському кордоні пролунав вибух: що відомо

На кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки пролунав вибух автомобіля.

Джерело фото: Fox News

На кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки пролунав вибух автомобіля в середу, 22 листопада. Він стався на мосту «Rainbow Bridge» біля Ніагарського водоспаду.

Про це пишуть «CNN» і «Fox News».

Федеральне бюро розслідувань координує поточне розслідування з місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами.

«Rainbow Bridge», який з’єднує Ніагарський водоспад у Нью-Йорку з Ніагарським водоспадом у Канаді, наразі закритий у зв’язку з розслідуванням, пише «Fox News».

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