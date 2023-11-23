На станціях міської електрички в Києві деякий час можуть не працювати валідатори

Квитки можна буде придбати у касира в салоні електрички.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У четвер, 23 листопада, в Києві проводитимуться планові технічні роботи з переналаштування валідаторів на станціях міської кільцевої електрички. У зв’язку з цим валідатори можуть тимчасово не працювати в період із 10:20 до 15:00.

Про це пише КМДА.

У комунальному підприємстві «ГІОЦ» розповіли, що для зручності пасажирів на кожній станції буде відкритий двостулковий турнікет, що дозволить без перешкод здійснити вхід на платформу.

У період із 10:20 до 15:00 квитки можна буде придбати у касира в салоні електрички. Повністю відновити роботу терміналів планується до 15:00.

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