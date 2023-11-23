Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В КУпАП з’являться нові штрафи за психологічне насильство за ознакою статі та сексуальне домагання на роботі

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачать відповідальність за сексуальні домагання на роботі, а також за умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру через належність особи до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка.

Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.

ВРП розглянула скаргу судді Києво-Святошинського райсуду Києва Дмитра Усатова на притягнення його до відповідальності за керування авто в стані сп’яніння

Вища рада правосуддя відмовила судді Києво-Святошинського районного суду Києва Дмитру Усатову, який був учасником ДТП, у скарзі на рішення дисциплінарної палати.

ВККС оголосила новий конкурс у Вищий антикорупційній суд та його Апеляційну палату

Конкурс оголошено на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

  1. В Україні

На станціях міської електрички в Києві деякий час можуть не працювати валідатори

09:48, 23 листопада 2023
Квитки можна буде придбати у касира в салоні електрички.
На станціях міської електрички в Києві деякий час можуть не працювати валідатори
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 23 листопада, в Києві проводитимуться планові технічні роботи з переналаштування валідаторів на станціях міської кільцевої електрички. У зв’язку з цим валідатори можуть тимчасово не працювати в період із 10:20 до 15:00.

Про це пише КМДА.

У комунальному підприємстві «ГІОЦ» розповіли, що для зручності пасажирів на кожній станції буде відкритий двостулковий турнікет, що дозволить без перешкод здійснити вхід на платформу.

У період із 10:20 до 15:00 квитки можна буде придбати у касира в салоні електрички. Повністю відновити роботу терміналів планується до 15:00.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду