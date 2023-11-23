На станциях городской электрички в Киеве некоторое время могут не работать валидаторы

Билеты можно будет купить у кассира в салоне электрички.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В четверг, 23 ноября, в Киеве будут проводиться плановые технические работы по перенастройке валидаторов на станциях городской кольцевой электрички. В этой связи валидаторы могут временно не работать в период с 10:20 до 15:00.

Об этом пишет КГГА.

В коммунальном предприятии «ГИОЦ» рассказали, что для удобства пассажиров на каждой станции будет открыт двухстворчатый турникет, что позволит беспрепятственно совершить вход на платформу.

В период с 10:20 до 15:00 билеты можно будет купить у кассира в салоне электрички. Полностью возобновить работу терминалов планируется к 15:00.

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