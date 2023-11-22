Рада разрешила однократно продать замороженные российские и белорусские рубли

По словам народного депутата, во время публикации закона ко второму чтению проведены консультации с Нацбанком.

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Верховная Рада в среду, 22 ноября, в целом приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг, реестр. № 9422.

Как пишет «Интерфакс-Украина», Рада разрешила до 31 декабря 2024 года единовременно продать российские и белорусские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах, которые было замороженно с началом полномасштабной агрессии, через нероссийские и неподсанкционные банки.

Об этом идет речь в правке №62.

По словам народного депутата Андрея Мотовиловца, во время публикации закона ко второму чтению проведены консультации с Национальным банком.

«Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, заблокированы. Мы позволяем единовременно их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов», – пояснил депутат.

Как ранее сообщала "Судебно-юридическая газета", законопроект 9422 предусматривает, что предоставлятелям "кредитов до зарплаты" запретят наживаться на потребителях.

Кроме того, по данному законудавать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег.

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