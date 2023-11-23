На Киевщине запустили в эксплуатацию вторую очередь модульного городка: фото

Он рассчитан на 640 жителей – ВПЛ и жителей Ирпенской общины, потерявших свое жилье в результате российской агрессии.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

В Ирпене запустили в эксплуатацию вторую очередь модульного городка. Он рассчитан на 640 жителей – внутренне перемещенных лиц и жителей Ирпенской общины, потерявших свое жилье в результате российской агрессии.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Городок обустроили благодаря поддержке правительства Польши. Это 20 двухэтажных модульных домиков по 8 квартир в каждом. В одной квартире может проживать до 5 человек.

«Новые дома – уютные и имеют все необходимое для жизни. Есть гостиная-студия с необходимой бытовой техникой, спальная комната, а также туалет с душем. Дом полностью меблирован и готов к проживанию.

Водоснабжение, водоотвод и электроснабжение обустроили за счет бюджета Ирпенской общины. Работы по благоустройству территории модульного городка выполнили за счет средств областного бюджета», – рассказал начальник ОВА.

Кроме того, на средства благотворителей в городке обустроили детскую игровую комнату и современную прачечную.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.