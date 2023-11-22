Украина впервые вошла в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

В июле 2022 года Украина представила свою кандидатуру на выборы в состав Комитета на период 2023-2027 годов.

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Украину впервые избрали в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, это произошло на 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции про охрану всемирного культурного и природного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Избрание Украины в Комитет всемирного наследия открывает новые возможности для активного участия в реализации Конвенции, в частности, принимать решения по использованию Фонда всемирного наследия и включению объектов в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия под угрозой, пояснили в МКИП.

Украина ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия в 1988 году.

В июле 2022 года Украина представила свою кандидатуру на выборы в состав Комитета на период 2023-2027 годов.

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