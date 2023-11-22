В Киеве взыщут самый большой штраф за нарушение антитабачного законодательства

Речь идет о 543 000 грн.

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Государственная исполнительная служба в Киеве в ближайшую неделю в пользу государства взыщет наибольший штраф за нарушение антитабачного законодательства. Речь идет о 543 000 грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Так, там отметили, что за последнюю неделю в пользу государства было уплачено 667 000 грн за нарушение антитабачного законодательства.

Также на этой неделе ГИС взыскала еще 30 000 грн с другого субъекта хозяйствования. Дополнительно в добровольном порядке было уплачено 60 000 грн и 34 000 грн, отметили в Госпродпотребслужбе.

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