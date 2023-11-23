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На Київщині запустили в експлуатацію другу чергу модульного містечка: фото

08:54, 23 листопада 2023
Воно розраховано на 640 мешканців – ВПО та жителів Ірпінської громади, які втратили своє житло внаслідок російської агресії.
На Київщині запустили в експлуатацію другу чергу модульного містечка: фото
Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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В Ірпені запустили в експлуатацію другу чергу модульного містечка. Воно розраховано на 640 мешканців – внутрішньо переміщених осіб та жителів Ірпінської громади, які втратили своє житло внаслідок російської агресії. 

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Містечко облаштували завдяки підтримці уряду Польщі. Це 20 двоповерхових модульних будиночків по 8 квартир у кожному. В одній квартирі можуть проживати до 5 осіб.

«Нові оселі – затишні і мають все необхідне для життя. Є вітальня-студія з необхідною побутовою технікою, спальна кімната, а також вбиральня з душем. Помешкання повністю вмебльовані та готові для проживання.

Водопостачання, водовідведення та електропостачання облаштували за кошти бюджету Ірпінської громади. Роботи з благоустрою території модульного містечка виконали за рахунок коштів обласного бюджету», - розповів начальник ОВА.

Крім того, коштом благодійників у містечку облаштували дитячу ігрову кімнату та сучасну пральню.

Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

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