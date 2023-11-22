Рада дозволила одноразово продати заморожені російські та білоруські рублі

За словами народного депутата, під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Нацбанком.

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Верховна Рада у середу, 22 листопада, в цілому прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, реєстр. № 9422.

Як пише «Інтерфакс-Україна», Рада дозволила до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, які було заморожено з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.

Про це йдеться у правці №62.

За словами народного депутата Андрія Мотовиловця, під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Національним банком.

«Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні і спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків», - пояснив депутат.

Як раніше повідомляла "Судово-юридична газета", законопроект 9422 передбачає, що надавачам «кредитів до зарплати»заборонять наживатися на споживачах.

Крім того, за даним законом давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено, а усі кредитори будуть зобов’язані перевіряти кредитну історію прохачів грошей.

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